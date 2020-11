Stromae évoque la sortie d'un nouvel album "à un moment donné"

publié le 08/11/2020 à 17:05

Cela faisait longtemps que Paul Van Haver ou Stromae s'était absenté. Après les succès de Cheese en 2010 et de Racine Carrée en 2013, l'envol de l'artiste a été stoppé par un burn out survenu en 2015.

Depuis, Stromae n'a jamais cessé de faire de la musique, même s'il se fait plus discret. "Je n'ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n'étais vraiment pas bien. J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres...", explique-t-il dans une interview accordée au quotidien Libération. Il participe aux morceaux d'autres artistes comme Orelsan ou Coldplay et gère son label, Mosaert.

Et concernant l'arrivée d'un nouvel album, l'artiste est loin d'être catégorique : "Un album arrivera à un moment donné mais je n'ai pas vraiment de date. S'être diversifié, ne pas avoir l'attention focalisé sur Stromae ça fait du bien", lâche-t-il.