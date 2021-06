Un p’tit coup dans le rétro ce matin, j’avais envie d’écouter une java particulière ! On la trouve au rayon bandes originales de films. En 1977, Bertrand Tavernier réalisait Les Enfants Gâtés, son 4e long métrage avec notamment Michel Piccoli, Michel Aumont et Christine Pascal dans les rôles principaux.

Bertrand Tavernier s’était offert un duo sur une musique du grand compositeur Philippe Sarde. Ce duo inattendu réunissait 2 des acteurs de son film précédent Que la fête commence. Deux géants : Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle ! On les a rarement entendu chanter, encore moins comme ça et encore moins ensemble. C’est notre pépite du jour : Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort interprètent Paris Jadis.

Ils avaient décidément tous les talents. Les deux copains Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle, s’amusent en duo. Ils s’étaient mis à chanter et à siffler du Sidney Bechett pendant un repas sur le tournage du film Que la fête commence. C’est comme ça que Bertrand Tavernier a eu l’idée de les faire chanter ensemble. Et ils ont accepté alors que ni l’un ni l’autre ne jouait dans le film Des enfants gâtés.

C’est beau comme tout, on entend leur complicité, et aussi l’ironie qu’ils mettent dans cette interprétation (des paroles signées Jean-Roger Caussimon). Tavernier disait d’eux : "Leur amitié était une merveille".