Super Bowl 2020 : Jennifer Lopez et Shakira rendront hommage à Kobe Bryant

publié le 31/01/2020 à 12:08

Les hommages continuent pour Kobe Bryant. À l'instar des Oscars 2020, le 9 février prochain, le Super Bowl, l’événement sportif le plus regardé aux États-Unis, saluera la mémoire de la star de la NBA décédée le 26 janvier dernier avec sa fille Gianna.

Comme le rapporte le média américain Fox News, Shakira et Jennifer Lopez qui se produiront à la mi-temps du Super Bowl, le 2 février 2020, vont commémorer Kobe Bryant, lors de leurs prestations. Lors d'une conférence de presse, jeudi 30 janvier 2020, Shakira a déclaré : "La vie est si fragile. C'est pourquoi nous devons vivre chaque moment avec intensité. Et je pense que nous rendrons hommage à Kobe dimanche. Et nous célébrerons la vie et la diversité de pays. Je suis sûre qu'il sera très fier de voir le message que nous allons essayer de transmettre sur la scène".

Jennifer Lopez a ajouté de son côté que ce moment viendra "du fond du cœur". En plus de leur hommage à Kobe Bryant, les deux stars souhaitent célébrer la communauté Latino à travers leurs performances.