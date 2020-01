Mort de Kobe Bryant : les personnalités du monde entier lui rendent hommage

publié le 27/01/2020 à 12:16

De Neymar à Magic Johnson en passant par Barack Obama, c'est le monde entier qui a tenu à saluer la mémoire de la légende de la NBA Kobe Bryant, disparu tragiquement ce dimanche 26 janvier dans un crash d'hélicoptère.



Les plus grands sportifs ont rendu hommage à celui qui fut leur adversaire, leur mentor, leur inspiration ou leur bourreau sur les parquets. "J'ai le cœur brisé par cette nouvelle. Tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe Bryant, mes pensées et mes prières vont vers sa femme et ses enfants #légende #mamba #goat", a réagi sur Twitter Tony Parker, qui a affronté Bryant avec San Antonio pendant une quinzaine d'années sur les parquets.

L'Espagnol Pau Gasol, qui a gagné deux titres NBA avec Kobe Bryant sous le maillot des Lakers, s'est quant à lui dit "pire que dévasté". "Mon grand frère... Je ne peux juste pas y croire", a tweeté le basketteur. Magic Johnson, un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, a quant à lui qualifié Kobe Bryant de "plus grand Laker de tous les temps", titre qu'il pourrait pourtant facilement revendiquer.

L'hommage de Neymar après son but face à Lille

Au-delà du basket, c'est le monde du sport qui a tenu à saluer la mémoire du champion. En inscrivant son deuxième but face à Lille ce dimanche 26 janvier en transformant un penalty, Neymar s'est approché d'une caméra et a dessiné avec ses deux mains le chiffre 24, numéro de maillot de Kobe Bryant aux Lakers de Los Angeles durant la deuxième partie de sa carrière. Le Français Kylian Mbappé a lui publié sur son compte Instagram une photo en noir et blanc où il est au côté de Kobe, avec ces simples mots tout en sobriété : "RIP LEGEND".

Outre le monde du sport, de nombreuses personnalités politiques et artistiques ont fait part de leur profonde tristesse. Barack Obama a assuré que "Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte". "Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant, un jour impensable", a ajouté sur Twitter l'ancien président américain.

Son successeur et actuel président des États-Unis Donald Trump, a ainsi réagi en évoquant "une terrible nouvelle". Lors d'un meeting de campagne dans l'Iowa, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden a de son côté rendu hommage à l'ancien arrière des Lakers : "Cela vous fait réaliser que chaque jour doit compter".



Le monde de la musique et du cinéma, que Kobe a côtoyé pendant ses 20 années en Californie, a également fait part de sa peine. La légende du rap Snoop Dogg, immense fan des Lakers, a expliqué avoir "le cœur brisé". "Le monde a perdu un géant aujourd'hui. Repose en paix Kobe Bryant", a quant à lui déclaré la superstar du rap et de la pop Pharrell Williams.

L'hommage des Grammys à un "héros"

"Mon cœur est en morceaux depuis que j'ai pris connaissance de cette tragédie inimaginable, je ne peux pas imaginer ce que vivent en ce moment les familles", a de son coté tweeté la chanteuse Taylor Swift.



Une pluie d'hommages qui s'est poursuivie lors de la cérémonie des Grammys au Staples Center de Los Angeles, terrain des exploits du "Black Mamba" pendant deux décennies. "Pour être honnête avec vous, nous ressentons tous une tristesse folle en ce moment car plus tôt dans la journée, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier ont perdu un héros. Nous nous tenons littéralement ici le cœur brisé dans la maison que Kobe Bryant a construite", a déclaré Alicia Keys en ouverture de la cérémonie.

Après ces quelques mots, les Boys II Men l'ont rejoint sur scène pour entonner a capella la chanson It's hard to say goodbye to yesterday, (Il est dur de dire au revoir à hier en français. Un hommage sobre et poignant qui a ému l'ensemble du public en ce jour de deuil pour le sport et l'Amérique toute entière. "Nous t'aimons Kobe", a conclu Alicia Keys au terme de la chanson.



Enfin, LeBron James, meilleur joueur du monde et héritier de Kobe Bryant sur la planète basket et sous le maillot des Lakers, a quant à lui appris la nouvelle en descendant de l'avion qui ramenait son équipe d'une match en déplacement.



La veille, il avait dépassé Kobe Bryant au nombre de points marqués en carrière, en portant le légendaire maillot pourpre et or, et sur le parquet de Philadelphie où est né Kobe Bryant. Les images de "LBJ" en larmes et errant sur le tarmac de l'aéroport ont ému la planète.