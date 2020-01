Mort de Kobe Bryant : une pétition pour changer le logo de la NBA

publié le 29/01/2020 à 21:18

Une pétition demande à la NBA de changer son logo historique, en s'inspirant de la silhouette de Kobe Bryant, la star des Lakers décédée brutalement dimanche 26 janvier.

Depuis le tragique accident d'hélicoptère qui lui a coûté la vie, les hommages s'enchaînent. Un jeune fan du basketteur en a profité pour lancer une pétition, dans le but de remplacer l'actuel logo de la NBA par la silhouette de "Black Mamba". Une pétition qui a déjà recensé plus de 2.6 millions de signatures, dont celles du rappeur Snoop Dogg et du chanteur Justin Bieber.

Non loin d'atteindre son objectif des 3 millions de signatures, Nick Moghtader le jeune canadien à l'initiative de la pétition s'explique : "Quand j'ai initié cette pétition, j'étais juste un gamin de 16 ans qui venait de perdre un modèle et un héros. J'ai utilisé ce moyen pour faire face à ce décès que je pleure. Mon objectif initial était d'obtenir seulement 100 signatures".

Le logo de la NBA est le même depuis 1969 et s'inspire de la silhouette de Jerry West, autre légende des Lakers. C'est lui qui, à la draft de 1996, a choisi le jeune Kobe Bryant alors âgé de 17 ans. Jarry West s'est d'ailleurs exprimé sur les antennes d'ABC aux États-Unis après la terrible nouvelle.

"Je me disais que cela ne pouvait pas être possible. Puis j'ai eu la confirmation, et j'ai été bouleversé. Je ne sais pas quoi dire. J'essaie, je pense, d'accepter qu'il n'est plus là. C'est comme si j'avais perdu mon fils" déclare l'ex-General Manager des Lakers.