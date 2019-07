Jennifer Lopez entourée d'une partie de ses amis, dont les DJ Khaled et Fat Joe, la chanteuse Ashanti et son fiancé, Alex Rodriguez.

publié le 26/07/2019 à 17:58

C'est officiel : Jennifer Lopez ne vieillit pas. Le 24 juillet 2019, la chanteuse a fêté ses 50 ans. Pour l'occasion, elle a organisé une énorme soirée dans le quartier de Star Island, à Miami, dans le domaine de Gloria et Emilio Estefan (du groupe Miami Sound Machine). JLo, Alex Rodriguez et d'autres participants ont diffusé des images de l'événement, grandiose. La star y était entourée de sa famille et de ses amis. Elle a dansé devant les DJ, au top de sa forme.

La star originaire du Bronx avait fait venir de célèbres DJ dont Fat Joe, DJ Khaled, DJ Cassidy et Don Hot. Sur quelques photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux des participants, nous avons pu avoir un aperçu de l'ambiance. Caviar, feux d'artifice, gâteau gigantesque et DJ sets enflammés étaient au rendez-vous pour un événement qui devait faire honneur à la self-made woman, ultra énergique et toujours aussi bluffante et active qu'au début de sa carrière. Elle est aussi en pleine tournée It's My Party, pour célébrer son anniversaire avec ses fans.

La touchante déclaration d'amour de son futur mari

"Depuis qu'on est ensemble, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire tous les jours. Merci pour ta passion, ton énergie, ton inspiration et ta motivation à être la meilleure dans tout ce que tu fais", a confié le fiancé de J.Lo, Alex Rodriguez, dans une vidéo très inspirée. "Tu es tout simplement la meilleure partenaire de vie, la meilleure fille, la meilleure mère, la meilleure artiste. (...) Je t'aime", a-t-il ajouté. En plus de la vidéo, l'ancien joueur de baseball lui a offert un cadeau de taille : une nouvelle Porsche rouge, selon TMZ.

#HappyBirthdayJLO It’s your party, Jennifer!



Thank you for inviting all of us to share this special day with you. ¿ ¿ ¿¿¿ @JLo pic.twitter.com/w8cqpJ48gf — Alex Rodriguez (@AROD) July 24, 2019

Jennifer Lopez n'est pas seulement une chanteuse à succès, à l'origine de 8 albums. C'est aussi une danseuse, actrice (elle a fait plus d'une quarantaine de films et séries), productrice de musique et styliste américaine d'origine portoricaine. Elle a été élue "personnalité la plus influente du monde" en 2012 par le magazine Forbes et a obtenu son étoile du Walk of Fame en 2013.

La star n'a pas fini de briller. Le prochain film dans lequel elle joue, Queens (Hustlers en VO, ndlr), a été réalisé par Lorene Scafaria. Elle y partage l'affiche avec Constance Wu (Crazy Rich Asians), Julia Stiles (Save The Last Dance, Jason Bourne), Keke Palmer (Scream), Lili Reinhart (Riverdale), Lizzo (elle est surtout chanteuse) et Cardi B (la célèbre rappeuse). Il sortira en salle le 16 octobre 2019.

