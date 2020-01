Mort de Kobe Bryant : l'émotion de tout un pays

publié le 27/01/2020 à 08:37

Les États-Unis pleurent la légende du basket Kobe Bryant, mort dans un accident d'hélicoptère avec sa fille de 13 ans et sept autres personnes, dimanche 26 janvier. Si les circonstances de l'accident restent encore assez troubles, on sait d'ores et déjà que le ciel était voilé par un brouillard assez épais, et que l'appareil s'est crashé contre les parois d'un canyon non loin de Malibu, à l'Ouest de Los Angeles.

Kobe Bryant était connu dans la "cité des anges" pour se déplacer en hélicoptère afin d'éviter les embouteillages monstres de la ville. Même méthode pour se rendre au Staples Center les soirs de match quand il jouait pour les Los Angeles Lakers.

C'est dans ce mythique stade qu'Alicia Keys a interprété un titre en hommage au joueur lors des Grammy Awards. Lors de cette cérémonie, de nombreux spectateurs sont venus avec des maillots Kobe Bryant ou des fleurs jaunes et violettes, les couleurs des Lakers, bâtissant une sorte de mausolée en mémoire de la star du basket américain.

24 secondes sans jouer

À son arrivée à l'aéroport de Los Angeles, Lebron James, un autre joueur star des Lakers, arborait pour sa part des chaussures avec la mention "Mamba for life", référence à l'un des surnoms de Kobe Bryant, "Black Mamba". Dans tous les matchs de NBA, les joueurs, d'un commun accord, ont bravé les règles en retenant la balle pendant 24 secondes sans jouer en attaque, le chiffre de l'un des deux maillots mythiques de Bryant avec le 8.

L'émotion et les hommages ne se limitent pas aux sportifs professionnels. Sur tous les terrains de basket du pays on peut entendre quelqu'un crier Kobe dès qu'un panier à trois points est marqué. Le joueur restera dans la légende avec ses cinq titres de champion NBA, ses deux titres olympiques et ses 81 points lors du même match un soir de janvier 2006 contre les Raptors de Toronto.