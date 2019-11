Shakira a "cru ne pas pouvoir rechanter" après avoir perdu sa voix

publié le 06/11/2019 à 03:05

Shakira est revenue sur "le moment le plus sombre de sa vie", quand sa carrière a été brutalement mise en suspens en raison d'une hémorragie de ses cordes vocales et que seul "un miracle" est parvenu à lui faire retrouver sa voix sans passer par une opération risquée.



"Cela marque profondément, il y a eu un avant et un après. Beaucoup de choses semblent acquises quand vous les avez (...) Ma voix par exemple est tellement inhérente à ma nature, c'est mon identité", a assuré dans un entretien à l'AFP la reine de la musique latine, qui a été choisie pour assurer le spectacle de mi-temps du Super Bowl en 2020 aux côtés de Jennifer Lopez.

"Je n'ai jamais pensé que la voix était quelque chose qui pouvait disparaître", se souvient la Colombienne de 42 ans. Elle avait dû reporter une partie de sa tournée mondiale "El Dorado", avant que ce qu'elle décrit comme "un miracle" lui redonne la possibilité d'entonner ses tubes Whenever, Wherever ou Waka Waka (This Time For Africa). Cette tournée fait l'objet d'un documentaire "Shakira in concert : El Dorado World Tour", qui sort le 13 novembre, et est basé sur ses deux concerts à Los Angeles.