Quel est le point commun étonnant entre Zidane, James Bond et le Dalaï-Lama ? Évidemment ce n’est pas qu’ils soient connus dans le monde entier, ce serait trop simple. Même si leur célébrité a à voir avec ce qui les relie.

Cela a à voir avec la Suisse, mais je précise que c’est légal, histoire que vous ne pensiez pas que je suis en train de dénoncer des VIP qui mettent le Fisc chocolat en ayant des comptes en Suisse. Non là ce n’est pas une histoire de banque même si ça a un lien avec l’argent puisque le but est d’en récolter. Et pas de récolter que ça d’ailleurs !

Dans les années 30, le comédien Jean-Louis Barrault joue au cinéma le rôle de Joseph-Samuel Farinet, le Robin des Bois suisse, un faux-monnayeur qui distribuait ses pièces aux pauvres. En 1880, il est abattu par les gendarmes et entre dans la légende. Un siècle plus tard pour lui rendre hommage, Jean-Louis Barrault, aidé de Léo Ferré et Gilbert Bécaud, inaugure la Vigne à Farinet, à Saillon, la ville d’origine du brigand au grand cœur.

Une petite vigne vendangée pour la bonne cause

Une vigne, que dis-je, une vignette puisque c’est la plus petite au monde, 3 ceps en tout pour tout, plantés sur 1,6 mètre carré de terrain. Mais pourtant chaque année, c’est la tradition, elle est vendangée pour la bonne cause. Et les vendangeurs sont tous des célébrités, plus de 200 différentes depuis 1980 dont Zizou, Roger Moore alias James Bond et le Dalaï-Lama qui lui, en plus, est depuis plus de 20 ans le propriétaire de cette vigne. C’est l’Abbé Pierre qui lui avait cédé après lui-même l’avoir reçue de Jean-Louis Barrault. Mais pourquoi des people pour récolter le raisin ? Parce que celui-ci, assemblé à d’autres vins, donne chaque année 1.000 bouteilles, vendues aux enchères pour des œuvres de bienfaisance.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.