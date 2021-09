Pourquoi une photo de Bouddha peut vous envoyer en prison ?

Ce n'est pas le cas partout, mais si vous allez au Sri Lanka par contre, là prudence. Restez bien éveillé ! D’ailleurs c’est ce que ça veut dire "bouddha" en sanskrit, "celui qui s’est éveillé".

Au Sri Lanka, on ne rigole pas avec le père fondateur de la religion principale du pays. Par exemple, tourner le dos à une statue de Bouddha, c’est considéré comme étant particulièrement irrespectueux. En conséquence : pas de selfie devant l’Éveillé, ni même de photo de vous tout sourire devant la statue prise par votre ami, sinon il peut y avoir sanction.

En 2012, trois touristes français se sont retrouvés condamnés à de la prison avec sursis, en plus d’une amende, après s’être photographiés en train d’embrasser une de ses statues de Bouddha. C’est même le labo de photo, où ils avaient amené leurs négatifs pour les faire développer, qui a prévenu la police. Pour le Sri Lanka, c'était une "attitude non civilisée".

Et ce n’était pas les premiers ! Deux ans avant, le chanteur Akon s’était lui aussi retrouvé dans l’embarras, et bien involontairement. Dans son clip Sexy Chick en duo avec David Guetta, c'est la fête dans une villa. En arrêtant l’image à 2minutes et 5 secondes précisément, on aperçoit Akon et David Guetta assis sur un canapé, entourés une nouvelle fois de créatures sexy, mais juste derrière eux, un peu au loin : une statue de Bouddha !

Conséquence immédiate : quand Akon a voulu venir se produire au Sri Lanka, des centaines de manifestants se sont réunis devant la salle de concert, et son visa a simplement fini par être annulé avant même qu’il n’atterrisse.

