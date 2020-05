publié le 09/05/2020 à 14:31

Roger George Moore est né avant guerre dans le quartier de Stockwell à Londres. Rien d'un enfant gâté et pas la moindre ascendance aristocratique qu'on lui prêtera parfois à cause de ses airs de dandy. Un père, George, agent de police affecté à la brigade londonienne des accidents de la circulation, une mère, Lilly, fille d'un sergent major de l'Armée des Indes et femme au foyer.

Lorsque Roger Moore a 18 ans, il peut enfin compter sur son allure, 1 mètre 87, épaules larges, cheveux blonds parfaitement coupés. Son père policier, chargé d'enquêter sur un vol dans le garage du réalisateur Brian Desmond Hurst, lui décroche un rôle de figurant sur le tournage d'un péplum, "Cesar et Cléopâtre". ll ne se fait pas remarquer par ses talents d'acteur, mais par sa capacité à attirer à lui toutes les jolies filles qui travaillent au studio. Ce manège n'a pas échappé à Hurst, qui a tourné quelques scènes du film , et voit en lui une graine de Casanova d'outre manche...



A l'école d'Art Dramatique, Roger Moore, futur James Bond, a là aussi, du succès auprès des filles. Il n'a d'yeux que pour l'une de ses camarades de classe, la blonde Doorn Van Steyn qui mène en parallèle une carrière de patineuse artistique. Doorn a cinq ans de plus que lui, et elle est mère célibataire d'un petit garçon. Le jeune apprenti acteur est fou amoureux. Roger Moore, 19 ans, et Doorn Van Steyn, 24 ans, se marient. Un peu plus de six ans de mariage ensemble, pas pour le meilleur...mais pour le pire.



Roger Moore et Doom Van Steyn forment un jeune couple désargenté. Pour s'en sortir, il multiplie les petits boulots, serveur, plongeur dans un restaurant, vendeur de parapluies...Il tourne des publicités pour du dentifrice... Roger Moore s'occupe parfaitement du petit garçon de son épouse. Malgré cela, Doom ne cesse de rabaisser son mari : "Tu ne seras jamais acteur. Ton visage est trop faible. Ta mâchoire trop grande et ta bouche trop petite" lui lance t-elle un jour.



L'épouse de Roger Moore est impulsive, et même violente. Elle frappe son jeune époux qui ne réplique pas et garde sa terreur pour lui. Il enfouira longtemps ces mauvais souvenirs sous une chappe de silence, ne les dévoilant qu'à la fin de sa vie. Un jour, Doorn lui verse le contenu d'une théière chaude sur la tête, puis elle rassemble toutes les affaires de son mari, les jette dans la baignoire et lui demande de quitter la maison dans des habits trempés... Roger Moore, homme battu finira par demander le divorce. Sans en avoir fini pour autant avec les coups et les cris de la vie de couple...

Découvrez la suite du portrait intime de Roger Moore, en écoutant le podcast en-haut de cet article.

L'invité Confidentiel

Frédéric Albert-Levy, critique cinéma, spécialiste chevronné de la saga James Bond.

Co-auteur du livre "Les 8 visages de James Bond" et auteur de l'ouvrage "Bond, l'espion qu'on aimait".