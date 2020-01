Pamela Anderson mariée : qui est Jon Peters, son nouveau mari ?

publié le 23/01/2020 à 14:28

C'est un mariage surprise pour ce début 2020. Comme le rapporte le média américain The Hollywood Reporter, Pamela Anderson et Jon Peters se sont mariés lors d'une cérémonie privée à Malibu, le 20 janvier 2020.

"Il y a de belles femmes de partout. Je pouvais en choisir une, mais depuis 35 ans, je voulais être avec Pamela (...) Elle m'inspire, je la protège et je la traite comme elle le mérite", a confié Jon Peters à THR. Comme le raconte le média américain, Pamela Anderson et le producteur américain se connaissent depuis longtemps. Il y a 30 ans, ils avaient déjà eu une histoire, avant de se retrouver en 2019, en gardant leur histoire d'amour secrète.

Une idylle comme Hollywood en raffole : un couple qui se retrouve des années après une première rencontre dans le royaume des paillettes, des scandales et des amours trompées. Mais, qui est cet homme, l'un des producteurs les plus influents d'Hollywood depuis les années 70 ?

Du salon de coiffure aux studios d'Hollywood

Né en 1945 en Californie, Jon Peters a démarré à Hollywood en 1973 en tant que coiffeur. Son salon est alors fréquenté par de nombreuses stars, dont Barbra Streisand. Il trompe alors sa femme l'actrice Lesley Ann Warren (Victor, Victoria, Chienne de vie, Desperate Housewives) avec Barbra Streisand. À l'époque, l'affaire fait grand bruit et les choux gras de la presse people. Ensemble, ils produisent A Star Is Born (Une étoile est née), véritable succès au cinéma en 1976, dont il produira la version 2018 de Bradley Cooper avec Lady Gaga.

Après cette première production, suivront d'autres films dont Flashdance en 1983 avec Jennifer Beals et Michael Nouri. Cette même année, il fonde avec son associé Peter Guber la société de production Guber-Peters Company. Au total, ils produiront 8 films dont La couleur pourpre de Steven Spielberg, Who's That Girl avec Madonna, Rain Man de Barry Levinson et Batman de Tim Burton.

> Flashdance - bande annonce

En 1989, les deux associés revendent leur société à Sony Pictures Entertainment. Pendant deux ans, Jon Peters co-dirige d'ailleurs Sony Pictures entre 1989 et 1991. Il n'arrête pas pour autant la production de films et poursuit sa carrière avec, entre autres Le Bûcher des vanités de Brian de Palma (1990), Batman : Le Défi de nouveau avec Tim Burton (1992), Wild Wild West avec Will Smith (1999), Ali toujours avec Will Smith (2001), Superman Returns de Bryan Singer (2006) et A Star Is Born en 2018. Le film a d'ailleurs remporté plus d'une soixantaine de prix dont l'Oscar et le Golden Globes de la Meilleure Chanson Originale pour Shallow.

> A Star is Born - Bande Annonce Officielle (VOST) - Lady Gaga / Bradley Cooper

Sa première rencontre avec Pamela Anderson

Les deux tourteaux se rencontrent pour la première fois en 1986. "Je marchais et j'ai vu cet ange assis dans un bar. C'était Pammy. J'ai su qu'elle deviendrait une grande star", poursuit Jon Peters dans son entretien pour THR. À l'époque, Pamela Anderson n'est pas encore connue du grand public. Elle débutera dans les années 90 dans le magazine Playboy, puis dans la série Alerte à Malibu. "On a fini par vivre ensemble. Bien sûr, Hefner [fondateur et propriétaire de Playboy] l'aimait et voyait sa beauté. Pamela était une femme qui était magnifique sans maquillage. Elle était intelligente et talentueuse", explique-t-il. Jon Peters lui demande ensuite sa main, qu'elle refuse. Il se rappelle lui avoir dit : "Dans 30 ans, notre différence d'âge [22 ans] ne comptera plus". Et il avait donc raison.