Will Smith découvre la galette des rois grâce aux youtubeurs MCfly & Carlito

Will Smith dans la vidéo de Mcfly & Carlito

publié le 13/01/2020 à 21:12

C'est ce qu'on appelle un gros coup. Duo très suivi sur la plateforme YouTube, où leur chaîne compte plus de 5 millions d'abonnés, Mcfly & Carlito ont l'habitude d'avoir des invités de marque lors de certains épisodes. Dans celui publié le dimanche 12 janvier, c'est Martin Lawrence et Will Smith qui se prêtaient au jeu des deux trublions dans le cadre de la promotion du film Bad Boys 3.

Les deux stars américaines ont ainsi été invitées par Mcfly & Carlito à tester la tradition française du moment : la galette des rois. L'épreuve n'était pas uniquement gastronomique et gustative, elle était accompagnée de gages pour celui qui trouvait la fève. De quoi pimenter la séquence. D'autant que pour la dégustation de galette à la frangipane, Carlito, couronné, a eu comme gage de se faire percer l'oreille.

Une épreuve bien plus difficile que celle assignée à Will Smith lors de la dégustation du gâteau des rois, une brioche très appréciée dans le sud de la France. L'acteur-chanteur a dû pleurer sur commande. Ce qu'il a réalisé avec brio.

> ON MANGE LA GALETTE DES ROIS AVEC WILL SMITH & MARTIN LAWRENCE (évidemment ça part en vrille)

Enfin, pour le dernier gâteau, la dunkerquoise, les deux stars américaines ont eu les deux fèves et ont eu pour gage d'enregistrer une séquence que Mcfly & Carlito pourront mettre en fin de vidéo. L'épisode avait dépassé les 3 millions de vues en à peine 24 heures.