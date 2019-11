publié le 07/11/2019 à 12:20

Après Marie-Georges Picquart, le héros du J'accuse de Roman Polanski, Jean Dujardin va bientôt incarner un autre agent secret, mais dans un tout autre registre. Et cet agent secret, l'acteur le connaît bien puisqu'il s'agit d'Hubert Bonisseur de La Bath. Il fera vivre dans le 3e volet de la saga OSS 117.



Alerte rouge en Afrique Noire sera réalisé par Nicolas Bedos avec à l'affiche également Pierre Niney. "Je suis très heureux de jouer pour la première fois avec Pierre Niney", confie Jean Dujardin sur RTL. Ce dernier a également participé au scénario avec Jean-François Halin et Nicolas Bedos. Le tournage est prévu pour le 15 novembre.



Jean Dujardin a "retrouvé la petite boutique" et son personnage d'Hubert Bonisseur de La Bath, espion, on l'espère toujours aussi crétin, naïf et politiquement incorrect même si le comédien nuance les choses. "Il faut formellement réinventer le film, puisqu'on est cette fois dans les années 1980. On tend plus vers du Steven Spielberg que du Alfred Hitchcock", révèle Jean Dujardin.

"OSS 117 alerte rouge en Afrique Noire", de Nicolas Bedos, avec Jean Dujardin et Pierre Niney devrait sortir sur nos écrans en février 2021.