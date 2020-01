Pour la nouvelle année, Madonna fait chanter "Djadja" à ses enfants

publié le 03/01/2020 à 22:03

Visiblement en vacances avec ses enfants, Madonna en a profité pour souhaiter à ses abonnés une bonne année 2020 en musique. Dans un message posté vendredi 3 janvier sur les réseaux sociaux, la légende de la pop a partagé une vidéo de deux de ses filles entonnant un célèbre refrain : celui de Djadja de la chanteuse française Aya Nakamura.

Sur la vidéo, ses deux jumelles adoptives, Estere et Stella, chantent et dansent sur le morceau aux 470 millions de vues sur YouTube. Vêtues de maillots et coiffées de bonnets de bain, elles répètent les paroles avec entrain dans ce qui semble être une voiturette de golfe. "Faites que l'année 2020 soit l'année de la musique, de la danse, du rire, des voiturettes de golfe et de l'audace", a écrit leur mère sur Twitter et Instagram.



Vendredi matin, Aya Nakamura n'avait pas réagi au message. Madonna est actuellement en tournée pour la promotion de son album Madame X. Elle sera en concert à Paris le 18 février prochain.