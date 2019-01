publié le 08/01/2019 à 16:10

Lady Gaga n'est pas si fantasque que sa personne publique ne le laisse croire. Derrière la chanteuse excentrique capable d'enflammer des stades entiers, il se cache une femme qui vit un peu comme tout le monde. Stefani Joanne Angelina Germanotta, de son vrai nom, n'est en effet pas issue d'une grande famille de célébrités et comme n'importe quelle Américaine née dans la working-class de New York, elle aime célébrer ses victoires professionnelles... avec un bol de céréales.



C'est son compagnon Christian Carino qui a immortalisé ce moment. Cette photo jure naturellement avec la soirée très glamour des Golden Globes qui venait de se conclure. Lady Gaga venait de gagner le prix de la Meilleure chanson pour Shallow et elle portait pour l'occasion une parure de diamants hors de prix. Mais une fois la robe et les bijoux retirés, il ne restait plus que les draps de l'hôtel, des céréales pour enfants et le sourire pour accompagner la victoire de la star.

Une autre photo a aussi fait réagir sur les réseaux sociaux. On peut voir Lady Gaga au balcon de ce qui semble être sa chambre d'hôtel. Avec son immense robe pervenche, la chanteuse avait l'air d'être sortie du lit en entraînant derrière elle toute sa couette.

Queen of soirée pyjama / Lady Gaga pic.twitter.com/n60IwHNYTl — ¿¿¿¿ (@EnigmaLGagaBT) 7 janvier 2019