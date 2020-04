"One World : Together At Home" : comment suivre le concert de Lady Gaga ?

publié le 18/04/2020 à 11:02

C'est un spectacle virtuel inédit auquel vous invite Lady Gaga. Ce samedi 18 avril, la star organise le concert One World : Together At Home (Un monde : ensemble chez nous), depuis les États-Unis. Comment suivre ce spectacle qui va réunir une vingtaine d'artistes et de sportifs, d'acteurs et d'actrices internationaux pour récolter des fonds pour l'OMS ?

Décalage horaire oblige, il vous faudra vous lever dans la nuit puisque One World : Together At Home sera diffusé à partir de 2 heures du matin le 18 avril sur France 2, pour deux heures de show. Et si vous loupez le jour J, soyez rassuré : la chaîne rediffusera l'émission le dimanche 19 avril de 22h45 à 00h45.



Ce show vise à démontrer l’unité entre toutes les personnes touchées par le Covid-19, et célébrer le soutien aux personnes qui sont en première ligne dans le monde, notamment le personnel soignant qui est plus que sollicité depuis le début de cette crise sanitaire.

Organisée en collaboration avec Lady Gaga, ce concert mettra en vedette des apparitions et des performances musicales d’Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder. Une tête d'affiche exceptionnelle pour soutenir les personnels soignants dans le monde entier.