publié le 10/04/2020 à 15:33

Un concert géant, historique, sous l’égide de Lady Gaga, pour lutter contre la pandémie de coronavirus. One World : Together At Home est un spectacle virtuel événement qui réunit des artistes internationaux pour soutenir le monde médical et à récolter des fonds pour l’organisation Mondiale de la Santé.

Ce grand show sera retransmis samedi 18 avril aux États-Unis en direct. Le concert en lui-même durera deux heures. Le spectacle va également être retransmis en France sur France 2 à 2 heures du matin dans une version destinée aux télévisions de 2 heures. La chaîne rediffusera l'émission le dimanche 19 avril de 22h45 à 00h45.



Ce show vise à démontrer l’unité entre toutes les personnes touchées par le Covid-19, et célébrer le soutien aux personnes qui sont en première ligne dans le monde, notamment le personnel soignant qui est plus que sollicité depuis le début de cette crise sanitaire.

L’événement sera accompagné d’un flux inédit de 5 heures, avant le concert. Il sera notamment proposé par Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo, ou encore YouTube.

Une pléiade de stars pour un concert géant

Organisée en collaboration avec Lady Gaga, ce concert mettra en vedette des apparitions et des performances musicales d’Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder.