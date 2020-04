"James Bond" : l'incroyable origine du thème principal culte des films

publié le 14/04/2020 à 12:24

Puisque le nouveau James Bond était censé sortir il y a quelques jours, nous vous proposons d'écouter la première chanson dans laquelle on entend le thème principal, qui est devenu mondialement connu, de la franchise du célèbre espion. Cette musique de James Bond n’est pas une création originale de John Barry, il en est l’orchestrateur, l'arrangeur de génie, mais le créateur de la mélodie est un musicien anglais qui s’appelle Monty Norman.

Il vit toujours, il a 92 ans et en 1960, Monty Norman - qui a la cote à Londres - compose une comédie musicale sur la communauté indienne avec beaucoup de sitar, le spectacle ne verra jamais le jour, et parmi les morceaux qui restent à l’époque dans ses tiroirs Bad Sign, Good Sign. L'influence indienne est flagrante et les sitars ont une place de choix...



Bad Sign, Good Sign est donc restée à l’abandon jusqu’à ce que les producteurs du premier James Bond, James Bond contre Dr No, demandent à ce musicien de composer la musique du film. Monty Norman s’est alors souvenu de ce thème inutilisé, il est allé le rechercher. Après écoute, les producteurs n’ont pas été séduits par les arrangements, on les comprend, et ils ont donc appelé à la rescousse le grand John Barry afin qu'il transcende cette mélodie pour en faire le thème de 007 qu’on connaît tous.

Et pour la petite histoire, Barry et Norman se sont disputés la paternité de la musique de James Bond mais le cas est réglé : l’un et l’autre ont pu toucher des royalties.

