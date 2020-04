publié le 16/04/2020 à 10:20

Voilà un disque pour se détendre pendant le confinement et s’évader. Nous avons été conquis par Nightsongs, le nouvel album de Yaël Naïm. Comme son nom l’indique, c’est une collection de chansons pensées et enregistrées la nuit… Un album à contre-courant. Un disque de réconfort tant il vous enveloppe et vous apaise.

Yaël Naïm propose douze chansons épurées, presque déshabillées, transcendées par sa voix aérienne. Piano, cordes, guitares, un soupçon de cuivres, une chorale baroque... Et presque rien d’autre. Yaël Naïm qui, d’ordinaire travaille main dans la main avec son compagnon David Donatien, a voulu s’envoler en solitaire. Un confinement introspectif avant l’heure.

"C'était le rêve de départ avant de rencontrer David, j'étais en train de commencer à faire mes morceaux en hébreu, seule dans mon appart. Et la rencontre avec David a tout chamboulé dans le bon sens. On a mis ensemble les mains dans la matière. J'approchais des 40 ans et je me suis dit, 'qu'est ce que je vais regretter si je ne le fais pas maintenant ?' Je savais que j'avais quelque chose à dire, seule", confie Yaël Naïm au micro de RTL.

Un disque parfois sombre et mélancolique mais la chanteuse aux 3 Victoires de la musique nous fait voyager au gré de ses émotions : sa seconde maternité, la perte de son père, l’isolement... Et surprise, elle chante pour la première fois en français…

> Yael Naim - How will I know (Live at Studios Ferber)