Confinement : Zazie dévoile une nouvelle chanson pour le personnel soignant

et Capucine Trollion

publié le 10/04/2020 à 10:52

Zazie est de retour avec une nouvelle chanson hommage aux soignants. Confinée, chez elle à Paris, avec deux amis musiciens, elle dévoile ce matin une ballade épurée intitulée Après la pluie.

Tout a commencé sur le réseau social Instagram avec une photo, des réponses, et une chanson dont tous les droits seront reversés à la Croix-Rouge. "L'élément déclencheur, c'est les gens. J'ai juste fait une photo d'une bougie que j'avais décidé d'allumer pour dire merci à tous les gens qui risquent leurs vies pour sauver les nôtres, que ce soient les soignants, les éboueurs...", démarre Zazie.

"Et j'ai reçu je ne sais combien de réponses de gens qui étaient aides-soignants dans les Ehpad, qui continuent à travailler, qui avaient peur. Ça m'a touchée et donc j'ai écrit le texte dans la nuit (...) Vous poussez un peu les meubles du salon, vous appelez deux amis, bon on s'était dit qu'on ferait de la musique, mais pas forcément pour un quelconque support. C'était notre manière à nous de ne pas s'ennuyer", poursuit Zazie. "Je voulais qu'elle reste simple, que ce soit une espèce de ritournelle, comme un espèce de blues pas si triste", conclut-elle.