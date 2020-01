publié le 27/01/2020 à 06:33

Les photographes étaient prêts à immortaliser les plus belles tenues de stars pour la 62e cérémonie des Grammy Awards dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 janvier 2020. Toutes les plus grandes vedettes américaines se sont réunies et les looks audacieux étaient au rendez-vous.

Les amateurs garderont à l'esprit plusieurs pièces particulièrement spectaculaires comme la sublime robe en tulle d'Ariana Grande. Une robe haute couture sans bretelles oversize personnalisée avec une jupe en tulle gris poudré et des gants d'opéra en satin. La robe boule très courte en "coquillages" de Gwen Stefani n'a pas manqué non plus d'originalité. La chanteuse l'a accompagnée de hautes bottes beige nacré.

Billie Eilish, sacré meilleure nouvelle artiste et ayant remporté le Grammy Award de la la meilleure chanson de l'année pour Bad Guy a rivalisé d'excentricité avec un costume noir et vert assorti à sa chevelure ainsi qu'un masque noir en dentelle sur le visage.

Ensemble de cow-boy rose pour Lil Nas X

Beyoncé, Taylor Swift, Lana Del Rey ou encore Ariana Grande sont bien évidemment très attendues. Mais cette année, ce sont les nouveaux visages du rap et de l'électro-pop qui ont obtenu le plus de nominations.

Le rappeur Lil Nas X a osé l'ensemble de cow-boy en cuir rose ! Il était nommé dans six catégories, comme la chanteuse Billie Eilish, qui a remporté le Grammy Award de la chanson de l'année avec son titre Bad guy. Un grand chelem pour l'artiste puisqu'elle aussi remporté l'Award du meilleur enregistrement de l'année pour le même titre ainsi que celui de l'album de l'année.

Une robe blanche glamour pour la rappeuse Lizzo

C'est pourtant Lizzo, de son vrai nom Melissa Jefferson, qui a obtenu le record cette année avec pas moins de huit nominations. Elle a remporté le premier Grammy de la soirée avec celui de ma meilleure performance solo pop pour Truth Hurts!.



Cette jeune femme de 31 ans, qui prône le self-love (l'amour de soi) fait un carton auprès des jeunes. Elle portait une tenue tout en glamour et en sobriété ce dimanche 26 janvier au soir sur le tapis rouge avec une robe blanche et un boa blanc imitation fourrure.