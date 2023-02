"Nouvelle Star" : gagnants, candidats, membres du jury... que sont-ils devenus ?

20 ans. En mars 2003 était diffusée la première saison d'À la recherche de la Nouvelle Star, un nouveau télé-crochet destiné à trouver la nouvelle star de la chanson française. Des années et 13 saisons plus tard, on se souviendra des coups de gueule emblématiques d'un jury qui l'est tout autant, mais aussi d'artistes qui ont véritablement marqué le programme et se sont imposés dans le paysage musical français.

Pour fêter les deux décennies de l'émission, M6 consacre deux soirées anniversaire à l'émission qui a révélé Julien Doré, Amel Bent ou encore Christophe Willem. L'occasion de retrouver les candidats phares du programme et le jury dont tout le monde se souvient, composé de Marianne James, Manu Katché, Dove Attia et André Manoukian. Mais que font-ils aujourd'hui ? Et que sont devenus les candidats emblématiques ?

Les gagnants ont-ils percé durablement ?

Jonatan Cerrada, premier gagnant de l'émission en 2003, a représenté la France au concours de l'Eurovision en 2004 et est apparu dans le feuilleton Un, Dos, Tres. En 2021, il a sorti un album intitulé Stay. Depuis 2022, il est à l'affiche de pièces de théâtre. Il est aussi professeur de chant et de théâtre pour l'académie internationale de comédie musicale de Bruxelles.

Steeve Estatof, gagnant de la deuxième saison, a connu le succès avec son premier album, À l'envers, qui avait été certifié disque d'or. Son dernier album est sorti en 2018 et un autre est en préparation pour 2023. De son côté, Myriam Abel, gagnante de la saison 3, a participé à une saison des Anges de la téléréalité en 2011. Elle poursuit sa carrière de chanteuse, mais n'a pas sorti d'album depuis 2011.

Surnommé La Tortue, Christophe Willem a remporté la saison 4 de l'émission. Après le succès de son premier album, Inventaire, il a sorti cinq autres albums studio, dont le dernier Panorama, en 2022. Sur celui-ci figure Ps : Je t'aime, qui a été certifié disque d'or. Il a rejoint la troupe des Enfoirés et est juré de The Voice Belgique depuis 2021.

Julien Doré, gagnant de la saison 5, a marqué le show avec ses reprises très personnelles de Moi, Lolita ou encore Like a Virgin. Il a depuis sorti cinq albums et a remporté trois Victoires de la musique : celle de l'album révélation pour Ersatz en 2009, puis celle de l'artiste masculin de l'année en 2015 et celle du meilleur clip en 2021 pour la chanson Nous.

Amandine Bourgeois, gagnante de la sixième saison, a connu le succès avec son premier album, 20 m², vendu à 70.000 exemplaires en Europe. Si son second opus n'a pas rencontré son public (5.000 exemplaires), elle a ensuite sorti les albums Au masculin, en 2014 et Omnia, en 2018. En 2013, elle a représenté la France au concours de l'Eurovision.

Gagnant de la saison 7, Soan a sorti un premier album Tant pis, écoulé à plus de 35.000 exemplaires. Suivent cinq opus, dont le dernier, Négligé chic en 2022. Luce, qui a remporté la saison 8, a notamment collaboré avec Philippe Katerine pour son premier album, Première phalange. Elle a sorti son deuxième album, Chaud, en 2015.



Sophie-Tith, plus jeune gagnante de l'émission, a remporté la neuvième saison de la Nouvelle Star, diffusée alors sur D8. Après un album de reprises, intitulé Premières rencontres, vendu à 25.000 exemplaires, elle sort un second album moins remarqué. Mathieu Saïkaly, gagnant de la saison 10, a sorti trois albums, dont le dernier Quatre murs blancs, en 2019. Il est également acteur.



En 2014, la candidate Emji a remporté la Nouvelle Star. Avec deux albums à son actif, la chanteuse a participé aux comédies musicales Les Trois Mousquetaires et Je vais t'aimer. Paul Plexi, gagnant de la douzième saison, a sorti un EP, Prototype, en 2017, après un financement participatif et il poursuit sa carrière. Xavier Mateù, gagnant de la dernière saison de l'émission, a sorti deux albums, en 2018 et en 2019, et un single, intitulé Bouger, en 2022.

Ils ont tiré leur épingle du jeu sans remporter l'émission

Outre les gagnants, d'autres candidats ont réussi à se faire connaître et apprécier du grand public. Parmi eux, Amel Bent, demi-finaliste de la saison 2, a rencontré le succès avec son premier album, Un jour d'été, sorti en 2004 et certifié disque de platine, sur lequel figure Ma Philosophie. Elle a ensuite sorti six autres albums, dont Où je vais, en 2009, qui s'est vendu à plus de 150.000 exemplaires. Jurée de l'émission The Voice depuis 2020, elle réalise également des doublages de films.



Benjamin Siskou, finaliste de la saison 6, a sorti deux albums, en 2017 et en 2022. Il est aussi connu pour sa carrière d'acteur : il a notamment tourné avec les réalisateurs Jérôme Salle, Abdellatif Kechiche, Arnaud Desplechin.



Camélia Jordana, demi-finaliste de la saison 7, a sorti quatre albums depuis sa participation à l'émission. En 2019, elle a gagné la Victoire de la musique de l'album de musiques du monde avec Lost. Actrice, elle a remporté le César du meilleur espoir féminin en 2018 pour son rôle dans Le Brio.



Finaliste de la saison 10, Yseult a sorti son album éponyme en 2015. Sa chanson autobiographique Corps, en 2019, a rencontré le succès. La chanteuse a remporté, en 2021, la Victoire de la musique de la révélation féminine.

Que font les anciens jurés de la Nouvelle Star ?

La Nouvelle Star, ce ne sont pas seulement des participants, mais aussi des jurés, dont les remarques laissent des souvenirs indélébiles aux candidats. André Manoukian, juré emblématique des saisons 1 à 12, a confié sur RTL qu'il serait partant pour reprendre son poste si une nouvelle saison était prévue. Affirmant qu'il pourrait "y retourner", André Manoukian craint cependant de décevoir le public.



Dove Attia, juré des saisons 1 à 5, a, de son côté, assuré qu'il n'était pas intéressé pour rempiler. Il a produit plusieurs comédies musicales comme le Roi-Soleil, Mozart, l'opéra rock,1789, les amants de la Bastille ou encore La légende du Roi Arthur. Il a d'ailleurs un nouveau projet de comédie musicale : Molière, l'opéra urbain.



Marianne James, jurée des saisons 2 à 5, est revenue à la télévision en tant qu'animatrice de Prodiges. Elle a commenté à plusieurs reprises le concours de l'Eurovision et a également poursuivi sa carrière de chanteuse et d'actrice. Depuis 2018, elle est jurée de l'émission de M6 La France a un incroyable talent.



Manu Katché, juré des saisons 2 à 5 avait marqué l'émission par ses analyses très cash, sans fioritures. Le batteur a animé en 2021 et 2022 une émission intitulée La Fa