Julien Doré : de la "Nouvelle Star" à l'album "Aimée", un artiste caméléon en 6 dates

publié le 04/02/2021

Julien Doré est un artiste incontournable de la scène française. À 38 ans, celui qui a démarré sa carrière dans la saison 5 de la Nouvelle Star n'est quasiment plus à présenter tant sa voix chaude et envoûtante, son look et ses clips, sont reconnaissables entre mille.

Demain, vendredi 5 février, Julien Doré sera en concert à partir de 19h sur RTL2 et en live vidéo sur RTL2.fr, pour un évènement inédit. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions à Julien Doré en les envoyant par message privé sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de RTL2. Elles seront peut-être sélectionnées et Julien Doré y répondra pendant son concert.

C'est en 2007 que le public découvre Julien Doré, cheveux courts et mèche retenue par une barrette. Au fil de ses disques, il s'est mis en retrait pour dévoiler son univers visuel tourné vers la nature et un son organique, assez rare. (Re)découvrez les six dates marquantes de ce caméléon de la chanson française.

2007 : il remporte la saison 5 de la "Nouvelle Star"

C'est cette année-là que le public découvre Julien Doré. L'artiste fait sensation avec sa reprise de Moi...Lolita d'Alizée dont il modifie les paroles, mais pour un résultat jamais vu ni entendu. Durant ses performances sur la scène tout au long de la Nouvelle Star, Julien doré prend l'habitude de modifier les paroles des chansons qu'il interprète en y glissant des anecdotes personnelles. Avec sa voix et sa une mèche, Julien Doré fascine, fait rêver et transporte le public dans son univers musical. Le 13 juin 2007, il remporte la cinquième saison de la Nouvelle Star face à Tigane, et démarre sa carrière.

> Julien Doré - Moi... Lolita (Clip officiel)

2008 : sortie de son premier album "Ersatz"

Trois ans après sa victoire dans la Nouvelle Star, Julien Doré sort son premier album. 14 titres et 4 bonus composent cet album où ont collaboré Christophe, Cocoon, Ben d'Herman Düne ou encore Arno. Le premier extrait, Les Limites, possède un clip inspiré de Chez les Yéyés de Serge Gainsbourg. Certifié disque de platine, Ersatz est aussi récompensé aux Victoires de la Musique en 2009 en tanque qu'Album révélation de l'année.

2015 : Victoire de l'artiste interprète masculin

Après la sortie de son deuxième album Løve, la carrière de Julien Doré atteint un nouveau sommet lors des Victoires de la Musique de 2015. Il est sacré artiste masculin de l'année et fait sensation sur la scène en interprétant en solo Chou Wasabi, son titre normalement interprété en duo avec la chanteuse australienne Micky Green. Six ans après avoir remporté le prix de l'Album révélation de l'année pour Ersatz, il confirme son succès.

2016 : sortie de l'album "&", certifié disque de diamant

Julien Doré grandit au fil de ses disques. Du jeune homme bouillonnant d'Ersatz à l'amant maudit qui ne peut aimer sur &, il a trouvé son identité artistique avec des textes sublimes et un univers visuel animalier. Résultat ? Un album engagé, aux vertus presque thérapeutiques. Julien Doré croit fermement au pouvoir de la musique, encore plus lorsque les temps sont troubles. "Quand on parle de douceur après une vague de violences, ce n'est pas rien, explique le chanteur. Ce n'est pas un drame de le dire. Et encore moins aujourd'hui. Il faut chanter plus fort pour couvrir la laideur".

> Julien Doré - Le lac (Clip officiel)

2017 : il joue son propre rôle dans "Dix pour cent"

Artiste caméléon avec une voix chaude et apaisante, Julien Doré surprend de nouveau ses fans en participant aux saisons 2 et 3 de Dix pour cent. Il y incarne son propre rôle, en tirant au maximum son jeu d'artiste. Dans Dix pour cent, Julien Doré veut réaliser un film "écolo-végétal". Un projet que son agent Gabriel trouve complètement perché, mais qui permet de propulser la carrière de Sofia.

> France 2 / Dix pour cent extrait : Stéfi Celma et Julien Doré

2020 : sortie de son 5e album "Aimée"

Dans Love, Julien Doré chantait la rupture. Dans son précédent disque, une forme de guérison. Avec Aimée, Julien Doré regarde le monde changer. "Le fond de l'air m'effraie", dit-il dans une chanson. L'écologie, l'amitié qui se délite, la naïveté de l'enfance cohabitent sur cet album. À 38 ans, il dit moins "je". Il y a même un morceau qui s'appelle Nous. Sa pop - toujours très soignée - est moins nébuleuse, plus directe. Sa plume se joue des registres de langue, et il la trempe autant dans l'ironie que l'humour.



"Quand j'ai gagné Nouvelle Star il y a 13 ans, j'ai pris beaucoup de plaisir à me lever le matin pour vivre de ma passion. Et, il y avait ce rêve dans un coin, de retourner vivre dans le Sud, là où je suis né pour, je l'espère, continuer à vivre de ma passion. J'ai besoin de ce calme dans le Sud et c'est là que j'écris et que j'ai écrit mes chansons", confiait-il au micro de Laissez-vous tenter.