“La France a un incroyable talent” : qui sont les militaires de Saint-Cyr, vainqueur de l’édition 2021 ?

Les militaires du chœur de Saint-Cyr sont donc les grands gagnants de cette 16ème édition de "la France a un incroyable talent". Cette "équipe", composée de 40 choristes, tous âgés de 19 à 23 ans a donc réussi un coup de maître en remportant l'émission diffusée sur M6.

Tous sont issus de l'école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan de Guer dans le Morbihan et font partie de la promotion du Général Caillaud. C'est en avril dernier que l'idée germe chez Paul, le leader de la troupe. "Je suis un grand passionné de musique et de chants. J’ai commencé à jouer du violon à six ans tout en apprenant le solfège au sein du conservatoire de Chartres", explique-t-il dans Ouest France.

Fort de cette passion, il décide d'en discuter avec plusieurs camarades et lance une chorale, qui se réunit deux heures tous les mercredi soir pour répéter. "La première difficulté a été de m’occuper de quarante hommes de mon âge. La seconde a été de transmettre de la meilleure des manières afin de faire ressentir ma propre perception du chant", alors que beaucoup de ces camarades découvrent réellement le chant.

Ils ont fait pleurer Karine Le Marchand avec leur chant

Alors que la chorale s'organise et que les entraînements se poursuivent, le groupe a pris l'habitude de publier ses vidéos sur les réseaux sociaux. Et là jackpot. L'une d'entre elle a été repérée par la production de "la France a un incroyable talent", qui les contacte pour participer à l'émission.

Toujours vêtus de leur tenue militaire, les élèves passent les tours jusqu'à ce fameux17 novembre ou les 40 choristes vont réaliser une prestation bouleversante qui va même faire pleurer Karine Le Marchand, l'animatrice de l'émission. Ce jour-là, ils décident d'interpréter Les larmes d’ivoire, un chant dédié aux morts pour la France. Une prestation qui leur avait permis d'accéder directement à la finale grâce au golden buzzer de Karine Le Marchand.

Après ce succès, les jeunes choristes ont choisi de faire don de leur récompense de 100.000 euros aux "aux blessés et aux familles des morts de l'armée de terre". Un beau geste qui reflète l'état d'esprit de cette promotion.