Santé mentale : la chanteuse Yseult met fin à sa tournée

Lundi 24 octobre, l'interprète de Corps, primée aux Victoires de la musique 2021 en tant que révélation féminine, a indiqué via des messages publiés sur les réseaux sociaux, mettre un terme à sa tournée, qui devait l'emmener au Zenith de Paris en décembre.

En effet, elle se dit "psychologiquement détruite" : "J'ai mis fin à ma tournée car ma santé ne me permettait plus d'honorer les concerts, mais c'est surtout à cause de mon ancien entourage que j'ai pris la décision de mettre fin à ma tournée car je ne pouvais plus continuer", explique-t-elle.

La chanteuse de 28 ans a décidé de tirer un trait sur les personnes avec qui elle travaillait : "Je ne voulais plus continuer ma tournée et sortir des projets avec mes anciens partenaires, à toujours me pousser à bout, à mettre en péril ma carrière, ma santé et ma réputation." Revenue d'un voyage aux États-Unis, Yseult parle d'un "nouveau souffle" : "Los Angeles matche bien avec ma mentalité. J'ai fait de nouvelles rencontres (...) pour eux il est important de s'affranchir et d'être polyvalente."

L'artiste conclut par message pour ses fans, avec qui elle se doit d'être "transparente" : "Je suis un être humain avec un cœur, et non un robot. C'est une force de se livrer autant et non une faiblesse, au contraire."

