publié le 01/04/2021 à 12:19

Leurs messages sibyllins mais coordonnés annonçaient une collaboration et aujourd'hui, nous savons exactement de quoi il s'agit. Les trois chanteuses Camélia Jordana, Amel Bent et Vitaa ont dévoilé un premier extrait de leur trio sur la chanson Marine. Il s'agit-là d'une reprise très différente du texte de Diam's contre Marine Le Pen. Le titre original était sorti en 2004 dans l'album de la rappeuse désormais à la retraite : Ma vie / Mon live.



Dans ce texte hautement politique, Diam's rappait : Marine / On ne sera jamais amies / Parce que ma mère est française / Mais qu'je ne suis pas née ici / Marine / Regarde-nous / On est beau / On vient des 4 coins du monde / Mais pour toi on est trop / Ma haine est immense quand je pense à ton père / Il prône la guerre quand nous voulons la paix

Donc j'emmerde qui ? / Marine".



Les trois chanteuses ont grandement modifié la couleur musicale de ce titre avec une mélodie et une atmosphère plus proche de leurs univers respectifs, mais le texte et l'intention restent inchangés. Il s'agit toujours d'une critique des idées de la présidente du Rassemblement national (ex-Front national) à quelques mois de la bataille présidentielle de 2022. Le titre entier sortira le 2 avril mais le trio a déjà dévoilé un premier extrait sur les réseaux sociaux.