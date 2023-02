DOCUMENT RTL - Dove Attia revient à la comédie musicale avec "Molière l'opéra urbain"

On doit à Dave Attia d'avoir attiré plus de 7 millions de spectateurs avec 8 comédies musicales. On lui doit Les 10 commandements, Hors la loi, Autant en emporte le vent, Le Roi Soleil, Mozart l'opéra rock ou encore 1789 Les amants de la Bastille. Mais depuis 2015, il n'avait plus pris part à une comédie musicale. Aujourd'hui il annonce donc son grand retour avec Molière l'opéra Urbain. "Je ne voulais pas refaire ce que j'avais déjà fait, explique Dove Attia sur RTL. J'ai regardé un peu les spectacles dans le monde et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle forme, une nouvelle manière de faire de la comédie musicale. Avant, dans les comédies musicales il y avait une alternance de texte "dit" et de chansons. Là, dans Molière l'opéra urbain, on va faire comme dans un opéra, c'est-à-dire seulement une suite de chansons... on raconte l'action, mais en chantant. Il y a une émotion que je n'avais pas avant dans mes anciens spectacles. Et cette nouvelle forme de comédie musicale m'a donné envie de recommencer".

Molière a été le premier féministe de l'Histoire Dove Attia

Molière, l’Opéra Urbain est donc un voyage musical et aux couleurs urbaines qui nous replonge au 17ème siècle, cette grande période de l’Histoire marquée par l’émergence des grands écrivains et de la littérature française. "Je suis un fan absolu du personnage, raconte encore Dove Attia. De son œuvre et aussi du personnage. Ce qui est incroyable, c'est que tout le monde connaît l'œuvre de Molière, mais très peu de personnes connaissent sa vie. Et sa vie est exceptionnelle, extraordinaire. C'est un roman qui mêle l'histoire d'amour et adversité. C'est quelqu'un qui a dérangé. C'était le premier féministe de l'Histoire et la première star de l'Histoire. C'est la première fois qu'il y avait une star. Tout le monde connaissait Molière, alors qu'il n'y avait pas télévision à l'époque."

Molière, l’Opéra Urbain raconte donc l’histoire de Jean-Baptiste Poquelin, un homme au destin hors norme qui renonce au confort et à la sécurité pour vivre sa passion et son amour.

Un homme qui va révolutionner l’écriture de la comédie et qui apprendra à faire face à l’adversité de ses nombreux ennemis en dénonçant les travers et l’hypocrisie d’une société figée.

Une troupe composée de chanteurs, slammeurs, rappeurs, comédiens, musiciens et danseurs en costumes d’époque vont ainsi faire revivre sur scène l’incroyable existence de Molière.

Un vainqueur de "The Voice" au casting

Mis en scène par Ladislas Chollat (Oliver Twist - la comédie musicale et Résiste de France Gall), et chorégraphié par Romain Racheline B., près de 40 chanteurs, comédiens, danseurs et musiciens raconteront sur scène le destin de Molière. Rompant avec ses habitudes (pas de star), Dove Attia fera chanter, slammer le grand gagnant de l'édition 2020 de The Voice :

Abi Bernadoth dans le rôle du Prince de Conti, cousin germain de Louis XIV. Il sera dans un premier temps le protecteur de la Troupe de Molière puis deviendra après sa conversion au catholicisme radical un de ses pires ennemis. Dans le rôle de Molière, on trouvera Lonepsi. Autodidacte passionné de musique, Lonepsi est un auteur-compositeur-interprète, rappeur et pianiste.

Molière était un génie Dove Attia

"Molière était complètement moderne poursuit Dove Attia. D'ailleurs, on va jouer quelques extraits des pièces de Molière et quand vous dites du texte de Molière avec une rythmique et que vous slammez dessus, le résultat est incroyable. Les meilleurs rappeurs ne feraient pas mieux que Molière ! C'est la magnificence de la langue française. Et quand vous pensez qu'il écrivait des pièces en deux semaines, cet homme était un génie. Et Molière est quelqu'un de très moderne. Regardez les pièces, c'est incroyable. Prenez L'école des femmes, il a été le premier féminisme, alors que la femme à l'époque était soumise à son père qui choisissait son mari. Dans L'école des femmes Molière y revendique le droit de la femme de choisir son mari, le droit au désir, au plaisir. Avec Les Précieuses ridicules, il critique la société. Avec Tartuffe, il attaque l'Église au début avec la bénédiction du roi. Après Louis XIV le lâche et là, il va avoir une volée, une flopée d'ennemis. Et là, c'est le Molière profond, le Molière qui va être le génie qui souffre".

Molière l'opéra urbain Crédit : Molière l'opéra urbain

Pour ses enfants

Molière l'opéra urbain débarquera sur scène à l'automne, les décors sont en construction. 2 mois de répétitions sont déjà programmés cet été. Et après ? "Est-ce que ce sera la dernière ? se demande Dove Attia, je ne sais pas. J'ai refait ma vie. J'ai des enfants très jeunes qui n'ont jamais vu mes spectacles. C'est aussi un peu pour eux que je le fais. Ils ne savent pas ce que je fais. Donc s'ils aiment, et me disent 'Papa, il faudrait que tu recommences', peut-être que je vais recommencer. Mais je n'y vais que si je suis inspiré. S'il n'y avait pas eu l'idée de Molière, je pense que je n'y serais pas allé".

Rendez-vous le 11 novembre 2023 sur la scène du Dôme de Paris. Billetterie ouverte sur le site Molière, L'opéra urbain