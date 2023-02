"Si jamais l'anniversaire fait un bon score, ça pourrait être dans l'air", alors que Dove Attia a fait savoir au 'Parisien' qu'il ne reprendrait pas son fauteuil de juré dans une potentielle nouvelle saison de 'Nouvelle Star', André, 12 saisons au compteur, serait prêt à rempiler. Pour rappel, deux soirées spéciales sont prévues les 15 et 22 février afin de fêter dignement les 20 ans du télécrochet culte lancé par M6 en 2003 !

Le musicien décrit l'émission comme "des jeux olympiques avec des athlètes et des baltringues", soit un parfait équilibre entre chanteurs aux cordes vocales divines et casseroles. Selon lui, "les gens s'identifiaient aux casseroles". Eric Dussart et Jade lui rappellent que les candidats n'étaient pas les seuls à faire grimper les audiences : l'honnêteté du jury, sans oublier les punchlines et monologues freudiens d'André Manoukian, ont également marqué l'histoire de l'émission.

Dans la catégorie 'figures phares de M6' on retrouve aussi l'animateur des 17 saisons de Pékin Express et des 14 de Top Chef : Stéphane Rotenberg. En plus de nous dévoiler les coulisses de la course qui se déroulera cette fois en Amérique du Sud, il raconte la manière dont Christine Bravo a essayé, à ses débuts, de le dissuader de passer devant la caméra : "tu n'as aucun charisme, ne fait pas ça".

