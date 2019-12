publié le 30/11/2019 à 07:20

Miss Univers 2019 est le premier concours de beauté de cette fin 2019. Il se déroulera dans la nuit du 9 décembre 2019, décalage horaire oblige, depuis les studios de Tyler Perry à Atlanta aux États-Unis. Cette année, 91 candidates représenteront leurs pays et espéreront succéder à Catriona Gray (Philippines).

Cette 68e édition sera présentée par l'humoriste Steve Harvey, pour la 5e année consécutive. C'est le mannequin Ashley Graham qui commentera la soirée. Il sera possible de regarder en direct la compétition à partir d'1 heure du matin le 9 décembre 2019 sur la chaîne YouTube de Miss Univers et sur Paris Première, détentrice des droits télévisés. Au total, Miss Univers est diffusé dans plus de 170 pays.

"Nous avons toujours été fiers d'offrir un tremplin mondial à de jeunes femmes ambitieuses et fortes, nos leaders de demain", a expliqué Paula M. Shugart, la président de Miss Univers au média américain Deadline. Au cours de la soirée, les candidates défileront en costumes nationaux et en maillots de bain, avant d'être jugées sur leurs réponses pendant diverses interviews.

Maëva Coucke représentera la France

Maëva Coucke, Miss France 2018, candidate à Miss Univers 2020. Crédit : GUILLAUME SOUVANT / AFP

Vaimalama Chaves, bien que Miss France 2019, n'a pas souhaité participé à l'élection de Miss Univers ou de Miss Monde cette année. La jeune femme avait expliqué en juin ne rien vouloir rater du voyage de préparation des Miss à Tahiti, sa terre natale.

"Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas et moi, je veux être ici", avait-elle ainsi déclaré. C'est Maëva Coucke, Miss France 2018, qui a été choisie pour représenter la France au concours, tandis qu'Ophély Mézino, première dauphine de Vaimalama Chaves, sera au concours de Miss Monde, le 14 décembre prochain.

D'ailleurs, Maëva Coucke sait désormais la tenue qu'elle portera pour le défilé du costume national. Le thème sera Moulin Rouge, comme Iris Mittenaere il y a deux ans. "Je peux dire que ma tenue sera un costume du Moulin Rouge mais je garde la surprise pour le show préliminaire. Il sera très très beau, je vais essayer d'impressionner avec", a confié la jeune femme de 25 ans à LCI, préférant donc garder le secret jusqu'au bout.