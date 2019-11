Miss Monde et Miss Univers : quelle est la différence ?

Crédit : AFP (GREG BAKER et LILLIAN SUWANRUMPHA)

Miss Univers, Catriona Gray et la Miss Monde, Vanessa Ponce

et Nassim Aziki

publié le 22/11/2019 à 05:33

Vaimalama Chaves a annoncé ce lundi 18 novembre aux reines de beauté régionales qu'elle allait se lancer dans la course pour Miss Monde ou Miss Univers en 2020. L'actuelle Miss France ne participera pas aux concours mondiaux de cette année, souhaitant se consacrer à son rôle de marraine des candidates.

Cette année c'est donc Ophély Mézino, première Dauphine de Vaimalama Chaves, qui représentera l'Hexagone au concours de Miss Monde. "Aujourd'hui est le point de départ d'un mois riche et intense, durant lequel je pourrais représenter ma nation autour de causes profondes. C'est avec fierté que je brandis le drapeau tricolore. Quel honneur de promouvoir nos cultures et de porter haut nos valeurs aux yeux du monde", écrit d'ailleurs Ophély Mézino sur son compte Instagram.

Pour Miss Univers, c'est Maëva Coucke qui représentera la France. Candidate au concours Miss Monde l'an dernier, où elle a réalisé un joli Top 12, Miss France 2018 sera le dimanche 8 décembre prochain sur le podium de Miss Univers. La cérémonie aura lieu à Atlanta (Géorgie) aux États-Unis, et les résultats ne seront donc connus en France que ce 9 décembre.

Mais si ces deux compétitions de beautés ont des points communs, elles ont aussi beaucoup de différences. RTL.fr vous éclaire pour bien saisir ce qui les distingue.

Miss Monde : un concours britannique fondé en 1951

Miss Monde a été créé un an avant le concours de Miss Univers, en 1951. C'est un entrepreneur anglais, du nom d'Eric Morley, qui a eu l'idée de créer le concours de beauté. Le nom initial était d'ailleurs Festival Bikini Contest car la compétition reposait essentiellement sur la mise en valeur du maillot de bain. Ce sont les médias qui ont baptisé le concours Miss Monde par la suite. Seules les Miss nationales âgées de 17 à 24 ans peuvent y prétendre. Les candidates représentantes des territoires indépendants non reconnus comme l'Écosse, Angleterre, Gibraltar, Irlande du Nord, Martinique, Tahiti, Curaçao ou encore Hong Kong, sont autorisées.

Denise Perrier est la première et la seule Miss France à être couronnée Miss Monde en 1953.

Miss Univers : un concours américain fondé en 1952

Miss Univers a été créé un an après Miss Monde et s'inscrit comme une sorte de réponse des États-Unis au Royaume-Uni. Organisé par la marque de vêtements américaine Pacific Mills, le concours de beauté a ensuite été aux mains de Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. Seules les Miss nationales âgées de 18 à 26 ans peuvent participer à la compétition. Contrairement à Miss Monde, deux françaises ont déjà gagné la couronne ; Christiane Martel en 1953 et Iris Mittenaere en 2016.



À noter que les deux concours de beauté ont pour point commun d'autoriser la chirurgie esthétique.

Miss Univers : la française Iris Mittenaere sacrée Crédit : TED ALJIBE / AFP