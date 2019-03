Iris Mittenaere, l'ex-Miss Univers, devient meneuse de revue pour Kamel Ouali

publié le 05/03/2019 à 11:02

Les scènes parisiennes ne semblent ne plus pouvoir se passer d'elle. Après Jean-Paul Gaultier pour son grandiose Fashion Freak Show présenté aux Folies Bergères jusqu'au 16 juin 2019, c'est au tour de Kamel Ouali d'engager Iris Mittenaere dans la revue du Paradis Latin, d'après les informations du Parisen.



L'ancien chorégraphe de Star Academy et juré de La France a un incroyable talent est à la tête de la prochaine revue du cabaret parisien, L'Oiseau Paradis. La Miss Univers 2016 sera la meneuse de revue de ce spectacle en 2019. "J’ai organisé un casting en chant et en danse, car je voulais dénicher la perle rare. Iris m’a immédiatement ébloui et séduit par sa beauté à la française et ses talents de danseuse et de chanteuse", a expliqué le chorégraphe dans les lignes du Parisien.

Celle qui s'est fait connaître en tant que Miss France 2016 réalise un rêve d'enfance : "Quand j’étais enfant, ma mère a eu la bonne idée de m’inscrire à des cours de théâtre. Mais ma vraie passion, c’est la danse", a-t-elle confié.