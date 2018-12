publié le 17/12/2018 à 16:45

C'est elle qui a remporté la prestigieuse couronne. Catriona Gray, représentante des Philippines, a été sacrée Miss Univers 2018, le 17 décembre à Bangkok, en Thaïlande. La jeune femme de 24 ans est une passionnée de musique et brille sur les podiums puisqu'elle est mannequin depuis plusieurs années.



Née d'un père écossais et d’une mère philippine, Catriona Gray est fille unique, elle a grandi en Australie depuis son plus jeune âge. C'est seulement après ses dix-huit ans que la reine de beauté est revenue sur les terres de sa mère. Très voyageuse, la jeune femme a effectuée ses études sur les bancs de l'université américaine de Berklee Collège of Music, situé à Boston, dans le Massachusetts. Elle y a obtenu un diplôme en théorie de la musique.

Lors de son portrait vidéo, Catriona s'est décrite comme "une personne créative" qui n'a pas hésité à toucher à tout avant de trouver sa vocation dans la musique. En novembre dernier, la jeune femme avait même sorti un clip : We're In This Together. Dedans, elle y partageait l'affiche avec des enfants de l’association qu’elle soutient, Young Focus Philippines.

> We're In This Together - Music Video by Catriona Gray for Young Focus Philippines

Très investie dans l'associatif, Catriona n'a pas hésité à soutenir une autre cause l'affectant particulièrement, celle contre le sida. La jeune femme milite pour la prévention contre ce virus au travers de l'association Love Yourself Philippines.



Sur sa page Instagram, où elle compte désormais 2 millions d'abonnés, elle a partagé les résultats de ses tests du VIH afin d'inciter les personnes qui la suivent à faire la même chose.



Côté cœur, la jeune femme partage depuis six ans la vie de Clint Bondad, mannequin lui aussi. Catriona Gray est également ceinture noire de choi kwang do, un art martial sud-coréen qu'elle pratique depuis petite.