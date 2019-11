Miss Univers : Maëva Coucke opte pour un costume du Moulin Rouge

publié le 21/11/2019 à 12:19

Candidate au concours Miss Monde l'an dernier -où elle a réalisé un joli Top 12- Maëva Coucke sera le dimanche 8 décembre prochain sur le podium de Miss Univers. La cérémonie aura lieu à Atlanta (Géorgie) aux États-Unis, et les résultats ne seront donc connus en France que le lundi matin.

À moins de trois semaines de l'élection, Maëva Coucke poursuit sa préparation et sait désormais la tenue qu'elle portera pour le défilé du costume national. Le thème sera Moulin Rouge, comme Iris Mittenaere il y a deux ans.

"Je peux dire que ma tenue sera un costume du Moulin Rouge mais je garde la surprise pour le show préliminaire. Il sera très très beau, je vais essayer d'impressionner avec", a confié la jeune femme de 25 ans à LCI, préférant donc garder le secret jusqu'au bout.

Mais l'on sait tout de même une chose : "Ce sera un costume différent de celui d'Iris (Mittenaere). L'intérêt ce n'est pas justement de copier. Le Moulin Rouge, c'est emblématique. Les gens dans le monde entier adorent ça. Je pense que ça peut marcher".

À noter un petit bémol concernant l'élection Miss Univers cette année. Maëva Coucke se rendra seule aux États-Unis. La date a été communiquée trop tard. Sa famille n'a pas pu s'organiser à temps. Sylvie Tellier et le comité France, mobilisés sur la préparation des Miss France, non plus.