publié le 24/09/2019 à 15:02

Miss France n'a pas le temps pour les compétitions internationales. La reine de beauté en titre, Vaimalama Chaves, a décidé de céder sa place pour les concours Miss Univers et Miss World.

C'est Maëva Coucke, Miss France 2018, qui représentera la France lors du prochain concours de Miss Univers, a annoncé le compte Instagram de Miss France. "C'est un nouveau défi qui s'offre à moi", a-t-elle déclaré dans une petite vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle espère sans doute faire aussi bien qu'Iris Mittenaere qui avait remporté le prestigieux titre en 2016.

Ophély Mézino, première dauphine de Miss France 2019, sera notre émissaire pour le concours de Miss Monde. "Vous rendre fiers et aller le plus loin possible en ramenant un nouveau titre, 60 ans après le sacre Denise Perrier" seront les objectifs de la jeune femme lors de la compétition qui se tiendra le 14 décembre prochain à Londres.

Vaimalama Chaves se concentrera sur l'élection de Miss France et les candidates qui lui succéderont. "Il vaut mieux faire quelque chose parce qu’on en a envie plutôt que parce que les autres le veulent pour nous, avait-elle déclaré. J’aurais été bien moins passionnée et peut-être même blasée si on me forçait à faire quelque chose. Je préfère mille fois être avec les futures candidates à Tahiti plutôt qu’être en train de regretter mon absence à Miss Monde."

Le voyage de préparation des 30 jeunes Miss régionales se déroulera en Polynésie Française, sur les îles de Tahiti et Moorea. La cérémonie se tiendra le même jour que le concours de Miss Monde, au Dôme de Marseille, le samedi 14 décembre 2019.