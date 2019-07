VIDÉO - "Fort Boyard" : Miss France 2019 en colère contre le Père Fouras

publié le 13/07/2019 à 22:39

Miss France 2019, Vaimalama Chaves, participait à l'émission "Fort Boyard", ce samedi 13 juillet. Et on peut dire que sa participation n'a pas été de tout repos.



"Si jamais vous me faites un coup tordu, je vous tords le cou", a-t-elle lancé au Père Fouras lors d'une épreuve où elle devait répondre à une énigme. "Je vais vous tuer", a-t-elle hurlé après qu'un serpent et plusieurs bestioles lui soient tombés dessus.

Elle était invitée à l'émission aux côtés de la présidente du Comité Miss France, Sylvie Tellier, le chroniqueur d'Affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon, l'humoriste et chroniqueuse Nicole Ferroni et les chanteurs Lenni-Kim (The Voice Kids, Danse avec les stars) et Francis Lalanne. Les gains seront reversés au profit des Bonnes Fées, l'association créée par seize Miss France emblématiques pour offrir "un petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin".