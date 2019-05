publié le 22/05/2019 à 11:11

La saison des maillots de bain est lancée et pour changer des habituelles campagnes publicitaires, le mannequin grande taille Ashley Graham a décidé de faire appel à sa sœur, Abigail, pour sa nouvelle collection capsule de maillots avec la marque Swimsuits For All, qui permet à des femmes de toutes morphologies de s'offrir des bikini et autres maillots une pièce pour briller sur les plages cet été.



"Abigail a toujours été mon roc et j'ai été honorée de l'avoir à mes côtés pendant cette séance photo. De plus, elle est une jeune maman et elle n'a jamais été si sexy en maillot de bain !", s'est enthousiasmée Ashley Graham dans un communiqué.

Pour les visuels de la collection, les deux sœurs ont mélangé des clichés d'elles sur une plage avec des images de leur enfance, montrant alors la complicité qui les lie depuis environ 25 ans.

Ce n'est pas la première fois que le célèbre mannequin fait appel aux femmes de sa famille. L'année dernière, Ashley Graham avait posé aux côtés de sa mère, Linda, un "modèle depuis [son] enfance", disait-elle, rappelle People. "Elle a joué un rôle vital dans l'apprentissage de ma confiance en moi. Elle parlait déjà du mouvement body positive avant que cela devienne un mouvement". Aujourd'hui, c'est au tour d'Ashley d'inspirer les jeunes filles à aimer leur corps pour ce qu'ils sont, peu importe leur taille ou leur poids.