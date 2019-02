publié le 21/11/2018 à 08:01

Elle a été désignée comme "la" représentante de sa région. Ophély Mézino a reçu l’écharpe de Miss Martinique 2018 le samedi 4 août 2018 à Goyave. La jeune femme est âgée de 19 ans. Elle est née sur l'île de la Réunion - d'où est originaire son père - et poursuit des études en biologie, chimie, physique et sciences de la terre à Pointe-à-Pitre.



Elle a d'ailleurs validé ses deux années de prépa et souhaite à présent obtenir une licence en ingénierie chimie à l'université de Montpellier. Ambitieuse, la nouvelle reine de beauté espère créer sa "propre marque de cosmétique". Ses activités préférées ? Le sport et notamment l'athlétisme.

"J'ai pratiqué pendant neuf ans l'athlétisme. Les valeurs du sport telles que, le respect, le fair-play m'ont été transmises. De plus cela m'a appris à repousser mes limites physiques et mentales. J'ai pu participer aux championnats de France, le sport c'est vraiment l'école de la vie, ce fut une incroyable expérience", avait-elle déclaré lors du concours de Miss Guadeloupe.

Ses deux parents étant sourds et malentendants, Ophély Mézino est également très investi dans cette cause.