publié le 15/11/2019 à 13:15

Le concours de Miss France va avoir droit à quelques nouveautés cette année. Pour l’élection de celle qui succédera à Vaimalama Chaves, le comité Miss France a décidé d'impliquer encore plus le public dans le choix et dans les coulisses du spectacle.

Plus de caméras seront présentes dans les coulisses et les votants auront désormais le choix entre 15 candidates. Auparavant, les présélections représentaient un tamis plus fin avec seules 12 Miss finalistes qui étaient soumises au vote des téléspectateurs.

Caroline Gavignet, la directrice des programmes divertissement d'EndemolShine qui produit l'émission, a aussi révélé le thème de l'élection de Miss France 2020. Ce sera "les Miss autour du monde" avec, on peut l'imaginer, des tableaux invitant au voyage.

Robbie Williams assurera le show

Dernier élément révélé lors de la conférence de presse : c'est Robbie Williams qui assurera le show pendant l'émission. Ce n'est pas la première fois que le chanteur britannique vient sur le plateau de Miss France. En 2010, il avait déjà interprété Morning Sun, chanson extraite de son album Reality Killed the Video Star sorti en 2009.

On ne sait pas encore si celle qui va rendre son écharpe de Miss France pour commencer une carrière dans la chanson va sortir son ukulélé pour compléter cette séquence musicale.

Miss France 2020 sera élue le 14 décembre 2019, au Dôme de Marseille. La présentation sera assurée par Jean-Pierre Foucault, qui occupe fidèlement le poste depuis 25 ans. 30 candidates espèrent devenir la prochaine reine de beauté.