publié le 06/11/2019 à 22:33

Notre Miss France actuelle, Vaimalama Chaves, va troquer son écharpe de reine de beauté pour le ukulélé et les salles de concert. Celle qui s’apprête à rendre son titre de Miss France en décembre compte bien profiter de sa toute nouvelle célébrité pour se lancer dans la musique.

Dans un petit message partagé sur Twitter, elle a expliqué qu'elle tournait la page des podiums : "Miss France, c'est bientôt terminé et c'était vraiment génial. Mais aujourd'hui je dois vous présenter celui qui va m'accompagner pour les prochains mois de l'année, a-t-elle lancé en montrant son ukulélé à la caméra. Avec lui, on a préparé des chansons en secret, des chansons connues et des inédites que j'ai hâte de vous présenter prochainement".

Première chanson donc, une reprise : Jardin d'hiver. La chanson coécrite par Benjamin Biolay et Keren Ann, et popularisée par Henri Salvador notamment, continue sa vie. Elle a été reprise par de nombreux artistes et désormais par Vaimalama Chaves qui propose une première version acoustique très sobre de la chanson. La reine de beauté a partagé ses angoisses sur la réception de ce premier titre : "J’étais vraiment stressée mais maintenant ça va mieux", a-t-elle tweeté en promettant une version longue de la chanson dès le vendredi 8 novembre.

Merci pour vos retours sur la vidéo de vendredi, j’étais vraiment stressée mais maintenant ça va mieux.



Vous pourrez découvrir la version longue vendredi !



Pré-sauvegardez Jardin d’hiver maintenant sur : https://t.co/HtYTXtrvVl



J’espère que ça vous plaira #GoodVAIbes pic.twitter.com/5xwX8oSsij — VaimalamaChavesOff (@vaimalamachaves) November 4, 2019