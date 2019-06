Meghan Markle et son époux le prince Harry, le 11 mars 2019

publié le 31/03/2019 à 08:15

Tic tac, l'horloge maternelle de Meghan Markle va bientôt sonner. Six mois tout juste après leur "Royal wedding" en grande pompe au mois de mai 2018, le prince Harry et Meghan Markle annonçaient au monde entier l'arrivée prochaine d'un "Royal baby". Depuis, tabloïds et groupies de la famille royale britannique retiennent leur souffle dans l'attente de cet heureux événement.

Selon les "calculs savants" des médias d'outre-Manche, le bébé - fille ou garçon ?- devrait naître au printemps. Plus précisément en avril 2019, soit presque un an après leur union. Pourquoi cette date ? Il est de tradition que la nouvelle ne soit annoncée qu'au bout de trois mois de grossesse. Kensington Palace n'a toutefois jamais confirmé.

Dans une interview accordée en 2016, toujours relayée par l'AFP, elle avait déclaré qu'être mère faisait partie de ses objectifs. "Je suis impatiente de fonder une famille, le moment venu", avait-elle ajouté. Quant au prince Harry, il affiche son envie de devenir père depuis un moment. En 2015, avant sa rencontre avec sa future épouse, il avait ainsi avoué que voir la famille de son frère s'agrandir lui donnait envie d'avoir des enfants.

Avant l'annonce officielle de la grossesse, les plus fins observateurs n'avaient pas pu s'empêcher de spéculer sur un possible "baby bump". Les moindres faits et gestes de Meghan Markle étaient décryptés - ce qui a inquiété d'ailleurs son ami George Clooney. À l'image du choix de la tenue de la duchesse de Sussex, étonnamment large et sombre lors du mariage de la princesse Eugenie, vendredi 12 octobre 2018.