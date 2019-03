publié le 15/03/2019 à 15:45

La vent Meghan Markle souffle jusque sur le Vieux-Port. Lors de son dernier voyage au Maroc avec son époux le prince Harry, la duchesse de Sussex portait un élégant ensemble noir et blanc. Et à ses oreilles, de longues boucles en or de la marque Gas Bijoux. Depuis, le bijoutier marseillais a vu ses ventes exploser et se retrouve aujourd'hui en rupture de stock.



Du jour au lendemain, les ventes ont été multipliées par dix : "Immédiatement, les visites internet ont doublé [...] C'était une paire qui était prévue pour une dizaine de pièces et on est passé à une centaine", explique Olivier Gas, le directeur de la marque, au micro de RTL.

Depuis deux semaines - soit juste après la visite de la duchesse et du duc de Sussex au Maroc - les ateliers de Marseille travaillent d'arrache-pied : "Tous les artisans se sont mis au montage. On n'a pas la vocation à faire des milliers de pièces mais on arrive par un travail collectif à accélérer la production", rassure le bijoutier. La patience est donc de mise pour les fans de l'ancienne star de la série Suits. Une liste d'attente a même été instaurée.