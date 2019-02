publié le 21/02/2019 à 16:14

Plus que quelques mois avant la naissance de son premier royal baby... et l'heure est à la fête pour Meghan Markle qui a célébré ce futur événement mercredi 20 février 2019 par une tradition très anglo-saxonne donnée en l'honneur de la future mère, la "baby shower". Souvent exclusivement féminine, elle réunit habituellement ami(e)s et famille.



Pour l'occasion, elle s'est envolée vers sa nation d'origine, les États-Unis. Plus précisément à New York, afin de rejoindre ses amies américaines. Et une personne manquait à l'appel, Kate Middleton. Aux buildings de la Grosse Pomme, la belle-sœur du prince Harry a préféré les pistes de ski, comme le rapporte le quotidien britannique le Daily Mail.

Avec son époux, le prince William et ses trois enfants, George, Charlotte et le petit dernier, Louis, la duchesse de Cambridge a secrètement pris des vacances enneigées. Selon le tabloïd The Sun, cela faisait déjà quelques temps que les deux futures têtes couronnées avaient réservé leur semaine.



Meghan Markle a-t-elle refusé d'inviter Kate Middleton ? Ou au contraire, cette dernière a-t-elle boycotté l'invitation ? Aucune réponse pour le moment. Mais cet épisode a fait bondir plusieurs médias britanniques qui imaginent déjà un nouveau froid entre les deux femmes.

The Duchess of Sussex has been spotted at a hotel in New York where it’s believed she is celebrating her baby shower with close friends.



A baby crib was wheeled into The Mark Hotel which is thought to be a gift from one of the guests.#DuchessofSussex #MeghanMarkle pic.twitter.com/uAJtLtvF6U — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 20 février 2019