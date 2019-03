publié le 28/03/2019 à 12:13

En mars 2018, la chaîne américaine Lifetime avait diffusé le premier volet des aventures royalement romantiques de Meghan Markle et du prince Harry : A Royal Romance. Après leur rencontre, place maintenant à leur mariage avec un second téléfilm, Becoming Royal.



Il sera diffusé le 27 mai 2019 à l'occasion du Memorial Day, la fête nationale aux États-Unis. Et si les bookmakers ont bien su prédire l'avenir dans leur boule de cristal, le "Royal baby" sera déjà né depuis quelques semaines. Les premières images du téléfilm ont été dévoilées le 26 mars par l'actrice américaine - incroyablement ressemblante - Tiffany Smith sur son compte Instagram.

On peut voir la "fausse" duchesse de Sussex se faire couronner. Un second post, publié cette fois le 29 mars la montre, enlaçant son collègue - étrangement américain - à la chevelure flamboyante Charlie Field, dans le rôle de son cher et tendre mari le prince Harry. "Je n'aurais jamais pas pu commencer à 'devenir royal' sans ce garçon. Je te remercie tellement, tu es le Harry de ma Meghan", explique-t-elle en commentaire. Pour le moment, aucune date n'a été dévoilée pour la diffusion française.