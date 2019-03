publié le 04/03/2019 à 16:15

Le "Royal baby" n'est pas encore né mais son éducation elle semble déjà programmée. D'après la version américaine du magazine Vanity Fair, Meghan Markle et le prince Harry souhaiteraient que leur futur enfant - dont on ne connait pas encore le sexe - soit éduqué de façon non-genrée.



Mais qu'est-ce-que cela signifie ? Dans les actes, la duchesse et le duc de Sussex auraient par exemple précisé à leurs amis de n'offrir que des cadeaux dénués de connotation sexuée. Autrement dit, fini les poupées et les petites autos. Par ailleurs, outre la peinture vegan utilisée de la chambre du futur bébé, la couleur pour les murs a été choisie dans des tons neutres.

Ainsi, une source proche du couple royal s'est confiée au magazine : "Meghan a parlé à certains de ses amis de la naissance et de la manière dont elle et Harry envisagent d'élever leur bébé. Son mot exacte était fluide [...] Elle a dit qu'ils envisagent d'élever leur enfant avec une approche fluide de genre et qu'ils n'imposeront pas de stéréotypes."

Céline Dion également contre les stéréotypes de genre

Accusée de satanisme par un prêtre catholique américain à cause de sa position, la chanteuse Céline Dion croit, elle aussi, à l'éducation non-genrée. Cette profonde conviction l'a d'ailleurs poussée à lancer en 2018 sa marque de vêtements Celinununu dont la particularité est de n'avoir aucun code couleur. Elle s'adresse donc aux filles comme aux garçons.