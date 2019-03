publié le 27/03/2019 à 13:06

Pour sa dernière apparition en public avant la naissance du "Royal baby" prévu pour la mi-avril, Meghan Markle avait rendu hommage aux victimes de l'attentat de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Une sortie exceptionnelle puisque la duchesse de Sussex était déjà en congé maternité en prévision du jour J. Mais combien de temps prendra-t-elle avant de retourner à la vie publique ?



Une source proche de la famille royale a confié au magazine américain Vanity Fair que la future maman devrait réapparaître en octobre prochain. Soit un peu plus de 6 mois si l'accouchement a lieu, comme les bookmakers anglais le prédisent, à la mi-avril 2019. Le couple royal aurait même déjà rempli son calendrier avec un événement : le sommet annuel pour les jeunes leaders de demain, le "One Young World". 10.000 cadres du monde entiers s'y retrouvent. L'occasion pour l'épouse du prince Harry de faire sa première apparition.

Cependant, aucun protocole n'existe pour la durée du congé maternité, rien interdit donc à Meghan Markle de sortir avant ou même bien plus tard. Une information qui reste encore à confirmer. Dans l'hypothèse où son congé maternité durerait six mois, l'ancienne star de la série Suits s’octroierait un congé largement plus important que celui de Kate Middleton avant elle. Si pour le petit dernier Louis, elle était retournée à ses devoirs royaux près de 6 mois plus tard, elle n'avait attendu que 6 semaines pour Charlotte et deux mois pour George.