publié le 12/10/2018 à 12:36

Kate Middleton, Harry et William, George et Charlote, Meghan Marke... La famille royale était bien évidemment présente au mariage d'Eugenie d'York et Jack Brooksbank ce 12 octobre 2018.



La cérémonie, qui a démarré vers midi avec l'arrivée de la mariée sous les applaudissements de la foule, s'est déroulée dans la chapelle St George de Windsor. Un cadre qui devrait rappeler des souvenirs aux amoureux de la famille royale puisqu'il y a quelques mois, les caméras du monde entier et une foule compacte étaient ici pour célébrer le mariage du prince Harry et de Meghan Markle.

Le duo a d'ailleurs fait une entrée discrète juste avant l'arrivée de la mariée, tout comme Kate Middleton et le prince William. Mais, impossible de ne pas les remarquer, tout comme la princesse Charlotte et le prince George, qui ont posé quelques instants sur les marches de la Chapelle avec les enfants d'honneur.