publié le 12/02/2019 à 15:33

Invité au mariage du prince Harry et de Meghan Markle le 19 mai 2018, George Clooney est depuis longtemps un ami de l'ancienne star de Suits. De passage en Australie pour la promotion de sa nouvelle série de guerre Catch-22, diffusée prochainement sur Hulu, l'acteur s'est déclaré inquiet face aux critiques émises contre la duchesse de Sussex.



"Ils la pourchassent partout, elle est poursuivie et ont fait d'elle la méchante", a confié l'acteur d'Ocean's Eleven et Gravity au magazine australien Who. "C'est une femme enceinte de sept mois et elle a été pourchassée et diabolisée de la même manière que Diana, c'est l'histoire qui se répète."

Depuis le début de sa relation avec le prince Harry, Meghan Markle subit le courroux des tabloïds britanniques. Des rumeurs de brouille avec Kate Middleton à son attitude jugée trop autoritaire, elle en voit de toutes les couleurs. "On a vu comment ça se terminait. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est frustrant de voir fuiter la lettre d'une fille à son père, elle passe un sale moment et je pense que c'est irresponsable."

Ladi Di, une disparition qui a bouleversé le monde

Divorcée du prince Charles, Diana Frances Spencers a débuté une histoire d'amour avec Dodi Al-Fayed, un homme d'affaires Égyptien. Le 31 août 1997, Diana, accompagnée de son nouveau compagnon, a quitté l'hôtel Ritz à Paris. Poursuivie par des dizaines de paparazzis, leur voiture roulait rapidement sous le Pont de l'Alma et a fini par s'encastrer dans l'un des piliers du tunnel. Dodi Al-Fayed et le chauffeur de la voiture sont morts sur le coup.



Ladi Di, encore vivante, a été transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Quelques heures plus tard, elle meurt des suites de ses blessures. Le 6 septembre 1997, ses funérailles ont été célébrées à l'abbaye de Westminster et diffusées en direct dans plusieurs pays. Près de 3 millions de personnes se sont réunies à Londres pour lui rendre un dernier hommage.