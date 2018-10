publié le 15/10/2018 à 14:29

Quelque chose était louche. Et les téléspectateurs du mariage royal de la princesse Eugenie s'en sont rendu compte. Ce vendredi 12 octobre, tous les regards étaient sur la mariée et son splendide diadème d’émeraudes. Naturellement, les photographes et les caméras de télévision se sont fait un plaisir d'immortaliser les arrivées des autres membres de la famille royale, la reine Elizabeth II, Charles, William, Kate et leurs enfants et le nouveau couple préférés des Britanniques : Harry et Meghan. Mais cette dernière est apparue très brièvement.



On a vu la duchesse de Sussex visiblement très pressée de rentrer dans la chapelle St George où se déroulait la cérémonie. Quelques secondes à peine pour voir son petit chapeau et son large manteau bleu nuit. Une discrétion exemplaire qui était probablement une élégante marque de respect pour la princesse Eugenie.

En effet, Meghan Markle est probablement la femme la plus recherchée du royaume pour les photographes. Il fallait donc être présente, mais surtout éviter de voler la vedette à la mariée. Il faut dire que Meghan et le prince Harry se sont unis dans le même lieu devant les yeux de plusieurs milliards de spectateurs quelques mois auparavant. La comparaison était dans tous les esprits.

Beaucoup d'internautes ont aussi remarqué que la tenue de la duchesse de Sussex était étonnamment large et sombre. L'ancienne actrice de la série Suits espérait-elle cacher les premiers signes de sa grossesse annoncée très officiellement ce 15 octobre 2018, c'est fort probable. Un ventre rebondi aurait ruiné le grand jour d'Eugenie, déjà éclipsée en permanence par les autres membres de la famille royale.



La seule qui avait le droit, sinon la nécessité, de montrer sa grossesse dans toute sa splendeur était la sœur de Kate Middleton, Pippa, qui devrait accoucher très prochainement.