Elton John et le duc et la duchesse de Sussex

publié le 20/08/2019 à 10:25

Leur ami de longue date a volé à leur secours. Après la polémique au cœur de laquelle Meghan Markle et le prince Harry se retrouvent cette semaine, Elton John a tenu à clarifier les choses et donner une leçon à la presse qui a largement critiqué le couple royal : leur dernier voyage avait pour but de lui rendre visite, c'est lui qui s'est occupé du transport, qu'il a pris en charge financièrement et rendu "neutre" en carbone.

"Je suis vraiment affligé de la manière déformée et malveillante dont la presse a traité le voyage du duc et de la duchesse de Sussex chez moi, à Nice, la semaine dernière" a commencé Elton John, dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

"La mère du prince Harry, Diana la princesse de Galles était une de mes plus proches amies. Je ressens l'obligation de protéger Harry et sa famille de l'intrusion loin d'être nécessaire de la presse qui a finalement contribué à la mort de Diana", a-t-il poursuivi.

"Après une année chargée à continuer leur lourd travail et leur engagement caritatif, David [Furnish, son mari depuis 2005, ndlr] et moi avons voulu que la jeune famille ait des vacances privées au sein de la tranquillité et de la sécurité de notre maison. Pour maintenir un niveau élevé de protection nécessaire, nous leur avons fourni un vol de jet privé. Pour soutenir l'engagement environnemental du prince Harry, nous avons fait en sorte que leur vol soit neutre en carbone, en contribuant de manière appropriée à Carbon Footprint™, termine la star engagée qui a fait l'objet d'un biopic, Rocket Man.

Elton John souhaite que la presse arrête de s'acharner

À la fin de son texte, Elton John appelle la presse à arrêter ses "fausses" critiques du couple, quasiment "hebdomadaires". Le duc et la duchesse de Sussex ont été largement critiqués dans la presse par exemple par le tabloïd The Sun, pour avoir réalisé 3 voyages en jet privé en moins de deux semaines, malgré leurs engagements dans la lutte pour la protection de l'environnement. Le prince Harry avait notamment annoncé que Meghan Markle et lui n'auraient que deux enfants maximum, par conviction écologique.